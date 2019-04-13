牛耳術渡假村的桐花，已經開始綻放。（廖志晃攝）

親子同樂DIY，民眾響應熱烈。（廖志晃攝）

客家桐花祭，以舞蹈演繹桐花的祝福。（廖志晃攝）

2019年全國客家桐花祭「桐花山城」，13日在南投縣埔里鎮牛耳渡假村揭開序幕；蔡英文總統表示，政府推動客庄復興，透過桐花聯結客庄的產業文化，包括客庄369還有14條古道，歡迎大家走入客庄賞花，體驗客庄風情。

客家桐花祭以「謝天，守護最靚的山城」為主題，依循客家古禮舉行謝天敬地儀式，包括客委會主委李永得、立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆及客家耆老都共襄盛舉。

除了客家八音團演奏，還有歌手林生祥、劉劭希、黃珮舒，及惠風舞蹈工作室等團體演出；現場推出「客家慢食新市集」展現埔里在地的特色農產品，還有親子同樂的DIY手作體驗。

蔡英文表示，客庄369包括西部的「浪漫台3線」、位於高雄市及屏東縣的「靚靚六堆」、還有花蓮縣、台東縣的「幸福台9線」，都是客家族群聚落最密集的地區，還有14條樟之細路古道，桐花之美，盡在客庄，歡迎大家到客庄體驗。

李永得表示，客委會將在4月20日、27日接連舉辦苗栗「聽見桐花音樂會」，及新竹「四月踏雪音樂會」，國際音樂人馬修．連恩、鋼琴家陳瑞斌，歌手黃連煜、陳永淘將陸續登台演出，歡迎大家到客庄遊賞桐花，認識客家文化，品嘗樸實的在地美食。

(中時 )