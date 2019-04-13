民眾前來領取是先預購的愛心古早味米食。（謝瓊雲攝）

曾受過張志遠幫助的3歲癌童楊小妹妹在外婆的陪同下，贈送親手畫畫的感謝卡，場面溫馨感人。（謝瓊雲攝）

彰化家扶後援團體的主委與委員們齊聚一堂，為張志遠所辦的話題大蒸籠義賣活動加油與打氣。（謝瓊雲攝）

彰化縣田中鎮話題生活飲食館老闆張志遠13日在自家餐館舉辦油飯、甜米糕、芋粿仔及菜頭粿等古早味美食愛心義賣，一日義賣所得42000元、不扣除成本，全數捐做彰化家扶中心的扶幼基金。

張志遠除了開西式複合式餐廳，也傳承母親凃阿惕做粿的好手藝，與妻子在二水鄉開設「話題大蒸籠」，專做各式古早味商品，在母親、妻子支持下，自2013年起年年辦古早味美食義賣，累計捐助家扶已近20萬元。

去年9月，張志遠獲悉鎮上一名2歲半楊姓女童罹患血癌發病，卻因家境貧苦無力治療，決定登高一呼將義賣全數捐給女童做為治療醫藥費，在各界踴躍響應下，短短十天捐款和義賣共募得20萬元，足夠女童3年的醫藥費。

在外婆、阿姨陪同下，楊小妹妹13日也專程前來感謝張叔叔的無私大愛，讓她有獲救治的機會，還說一定會乖乖接受醫生護士阿姨的治療。

張志遠和妻子一看到楊小妹出現，當場感動哽咽，他說之前從沒見過楊小妹，得知其遭遇後只想盡棉薄之力，幫無助的小女童與她的家庭，一個人的力量有限，都是靠著家人、直播主好友、和老主顧們幫忙，才能完成這個使命，呼籲更多人一起關注、幫忙弱勢孩童。

場外有扶助家庭擺攤販售手工現做魚丸、冰淇淋、花生、紅薯餅、鐵蛋、雨傘…等商品，扶助家庭爸爸呂復森帶來自製手工冰淇淋招待家扶兒，還現場演奏蕯克斯風，家扶珠簾班也來擺攤，買氣強強滾。

(中時 )