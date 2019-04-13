還好老闆EQ高，西門町有間老字號的排骨名店，10日上午接到一通訂320個便當的電話，表示當天中午就要，老闆動員全店好不容易送出了便當卻發現這只是他人的惡作劇，霸氣的老闆娘也乾脆把這近5萬塊的便當送到龍山寺請街友吃。

TVBS報導，排骨店老闆娘表示，快中午11點的時候接到電話，她還向對方抱怨，要這麼多個怎麼那麼晚才打來，對方回說是大賣場在趕工，要開幕之類...

自稱林先生的男子，透過電話直接訂了各種口味共320個便當，還要求要12點送到忠孝東路6段的指定地點。

當時廚房幾乎忙翻了，工作人員在最快的時間，趕出便當還要送到客人手中，因為數量很多，司機還來來回回走了10幾趟。但好不容易送出去才發現根本沒有對方指定的地址，「忠孝東路六段717巷」，原來對方留下的地址、公司名，都是假的。老闆娘無奈的表示，雖然之前有過類似狀況，但都沒有像這次訂到320個，因為也不賣了就送到龍山寺請街友吃了。她說已經有到警局報案了，但不知道要查多久，只能提醒自己下次要多小心了。

(中時電子報)