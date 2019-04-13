台南市安南區台江文化中心13日晚間6時許風光開幕，擁有台灣先進設備的實驗性劇場，未來將是台南市舞蹈、戲劇、音樂的練習與表演場地。晚間開幕大戲「海江湧」率先在廣場演出，讓數百位民眾看的意猶未竟。

台江文化中心規畫設計4年，興建3年，花費5億多，與東區台南市立文化中心最大的不同，在於有先進的實驗性劇場，多達400至600席次，且能舞台能隨意調整，因為有先進的硬體設備，被定位為未來台南市舞蹈與戲劇重要的創作基地。

開幕儀式中，地方海尾宋江陣「起鼓」擊出第一聲響，歌劇團接手演出，還有管弦樂團演奏台江歌曲，搭配安慶國小合唱團演唱。

壓軸的台南人劇團演出開幕大戲「海江湧」，用舞台戲劇敘述台江的故事。觀眾更看得如癡如醉。

台南市長黃偉哲表示，台江文化中心是從大廟埕開始發展，大家一起建築起屬於自己的文化中心。建築物落成啟用，代表台江人的一份驕傲。

(中時 )