丹麥設計之父Finn Juhl設計的傢俱，和英國師Philippe Starck設計的燈飾等，明(14日)下午將在華山文創園區公開拍賣。這也是台灣最大規模的歐美經典設計傢俱拍賣。
資深主播戴忠仁兩週前才專程去香港，採訪被譽為丹麥設計之父Finn Juhl的傢俱在Philips拍賣公司的私人銷售展覽，當時受訪的專家專程從倫敦飛到香港接受訪問，戴忠仁對亞洲地區買家的品味和實力印象深刻。
沒想到今天下午戴忠仁到華山文創園區參觀沐春堂的春拍預展，現場不但有Finn Juhl的酋長椅，還有設計大師Philippe Starck的著名燈飾，拍品中還有連在國際市場都很難找到的絕版傢俱。
戴忠仁表示，大師設計的經典傢俱不僅可以使用，還能夠保值，這和一般傢俱截然不同，Decorative arts拍賣在國外是常態，但在台灣則很少見。這次沐春堂拍賣的Cassina LC6藍色紋理玻璃桌應是首次在遠東地區公開拍賣，過去也不曾在台灣公開展示。這次拍賣除了大師設計的經典傢俱也可見到國際正夯的Supreme 系列性產品，和愛馬仕的各式包包。顯然當代各項設計性產品已經成為台灣拍賣的新趨勢。沐春堂2019春拍，明日下午1點在華山園區中四A進行，大家不妨參與這次和國際潮流同步的拍賣。
(中時電子報)
#戴忠仁 #
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