高雄市議會13日晚上舉行「寸草心．春暉情」母親節藝文活動，與市民朋友一起欣賞明華園戲劇總團帶來的《貓神》演出。（巿議會提供）

高雄市議會13日晚上舉行「寸草心．春暉情」母親節藝文活動，議長許崑源在台下分送康乃馨給年長的媽媽們。（巿議會提供）

高雄市議會13日晚上舉行「寸草心．春暉情」母親節藝文活動，副議長陸淑美在台下分送康乃馨給年長的媽媽們。（巿議會提供）

高雄市議會13日晚上舉行「寸草心．春暉情」母親節藝文活動，議長許崑源、副議長陸淑美及多位議員陪同市民一起欣賞明華園戲劇總團帶來的《貓神》精彩演出，提前慶祝母親節。

高雄巿文化中心圓型廣場的週末夜人山人海，市民陪同媽媽們一起來看戲，大戲開場前，議長許崑源、副議長陸淑美率議員們站上戲台，向市民祝福「母親節快樂」，並到台下分送康乃馨給年長的媽媽們，氣氛溫馨感人。

因暈眩不適暫停演出的明華園無敵小生孫翠鳳原本恢復健康後欲將第1場表演獻給高雄的媽媽們，但因姿勢性低血壓，在醫囑及體力負荷考量下，忍痛放棄登台，改由掌上明珠陳昭賢代打演出，精彩表演獲得滿場喝采。

出席活動的議員有曾麗燕、吳益政、陳慧文、蔡金晏、李雅靜、鍾易仲等人。議長許崑源與市民相約每年一起看明華園慶祝母親節，副議長陸淑美則說，媽媽是支撐家庭、社會最重要的力量，希望市民珍惜一起看戲的時光。

明華園戲劇總團精選戲碼《貓神》，內容懸疑、撼動人心，陳昭賢在戲中化身為「貓神」，斬奸除惡。對於媽媽因姿勢性低血壓不能演出，由她登台代演，她代表孫翠鳳向高雄市民提前祝福母親節快樂。

(中時 )