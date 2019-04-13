旅美大陸學者李毅遭移民署驅逐出境後，李毅今天在微信朋友圈自爆，2017年5月11日，他經過安排拜訪民進黨中央黨部，並與「民進黨中央有關負責人」長談，他還做了詳細紀錄；民進黨發言人丁允恭今表示，在黨部以外地點交流，只有在黨部門口拍照。

丁允恭說，當時由媒體人士介紹李毅拜訪時任中國事務部副主任林琮盛，而雙方是在黨部以外的地點（華山藝文中心）進行觀點交流，與工作無涉。當時李毅有在黨部門口拍照，但並沒有進入黨部。

(中時 )