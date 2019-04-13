台南區農業改良場「農產加值打樣中心」啟用。（劉秀芬攝）

行政院農業委員會13日上午舉行「農產加值打樣中心」聯合啟用典禮，台南區農業改良場由場長鄭榮瑞及台南市長黃偉哲等人主持揭牌。（劉秀芬攝）

行政院農業委員會於所轄6個試驗改良場所設置「農產加值打樣中心」，13日上午11時舉行聯合啟用典禮，台南區農業改良場由場長鄭榮瑞及台南市長黃偉哲等人主持揭牌，並介紹打樣中心設備、展示打樣加工產品，而農委會也表示，自啟用起1年內至打樣中心申請服務，不用收取費用。

台南區農業改良場場長鄭榮瑞表示，近年來有意投入農產加值的農民人數增加，但普遍缺乏合適的加工環境、食品衛生安全觀念及加工設備操作等，成立打樣中心可望解決小農加工困境，穩定生產與銷售，促進農產加工產品產業化發展，同時增加農民收益，提升整體農業產值。

現場展示真空冷凍乾燥草莓打樣的小農廖竑亮表示，他只種3分地的草莓，如果他們去找代工廠，不僅農產品的量不夠多，而且一個產品就要花10萬、20萬以上，有了打樣中心，小農可以創造、開發出更多可能性的商品出來。

台南區農業改良場「農產加值打樣中心」的設立，將協助雲嘉南地區農民運用在地農產原物料，提供初級農產加工技術輔導，讓有意願的農友親自實務操作，包括乾燥、碾製、焙炒及粉碎的實驗型加工設備打樣測試，讓農民可評估其加值產品上市的品項、投資成本及設備選擇，有興趣的農友可向農改場申請服務。

(中時 )