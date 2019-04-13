旅美大陸地區學者李毅（中）12日清晨遭強制出境，他表示不知道要參與遊行事情。（圖文／中央社）

旅美社會學家、中國人民大學重陽研究員李毅傳出將在「2019首屆和平統一融合發展論壇」發表「一國兩制」台灣方案演講，消息一出李毅已於12日被移民署驅逐出境。不過今日傳出，李毅也曾經與民進黨人士會面，留有對話紀錄，李毅並且在民進黨黨部門口拍照。

國民黨前立委孫大千在臉書指出，他在網路上找到了李毅和「民進黨人士」會面的一篇對話，並且質疑這位「民進黨人士」究竟是誰？

《中國時報》報導，李毅昨在微信朋友圈自承在前年5月11日拜會過民進黨中央黨部與「有關負責人」長談，並秀出照片，當時隨後與台灣師範大學政治所教授范世平見面，全程做有詳細紀錄並整理成文字，在大陸與美國有好幾個公開網站轉發。

《中國時報》報導，民進黨發言人丁允恭回應，當時由媒體人士介紹李毅拜訪時任中國事務部副主任林琮盛，而雙方是在黨部以外的地點（華山藝文中心）進行觀點交流，與工作無涉。當時李毅有在黨部門口拍照，但並沒有進入黨部。

根據孫大千臉書附的連結，此文章作者署名是「李毅著作」，標題是「李毅拜訪民進黨人士」。

這篇文章發表日期是2017-05-17，內容寫到，李毅於2017年5月11日拜訪民進黨，十分感謝民進黨一位人員接待他。李毅一開始詢問要怎麼稱呼接待他的人？對方說，就用「民進黨人士」這五個字。「民進黨人士」重申不可能承認兩岸同屬一中，也不可能承認九二共識。

「民進黨人士」表示，民進黨2020年能否順利連任，要看執政的基本面，要看政績，要看改革的成效。

李毅詢問，大陸要怎麼做，蔡政府才會承認九二共識？「民進黨人士」說，不論大陸怎麼做，都不可能。「民進黨人士」建議，可採取中國社科院前台研所所長周志懷的看法，透過「兩岸政府授權的智庫交往」開始。

李毅問，如何看待武統的可能性？「民進黨人士」解釋，民進黨並不是要台獨。根據1999年《臺灣前途決議文》，對臺灣的未來，要2300萬臺灣人民共同決定，公投決定。

李毅最後問，民進黨怎麼準備應對大翻盤的危險？「民進黨人士」強調，民進黨是從整個亞太來看兩岸關係，屆時要看整個亞太地區的安全情勢。

李毅最後回應，「明白了。你剛開始說這句話的時候，我完全聽不懂，完全不知道你在說什麼。我現在完全明白了。」

(中時電子報)