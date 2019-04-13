民進黨總統初選提名進入延長賽，前民進黨立委李俊毅大膽預言，前行政院長賴清德5月22日前或5月底前會被勸退，也不會接副手，就是把能量累積到2024。

李俊毅指出，賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲的表現，讓人覺得賴有準備要撤退，感覺大家一團和氣，「沒關係，那你不要無限期，你不要等國民黨，那你就選一個日子，我們再好好的去協調」，這就是要完成那個局。不過即使他預測賴清德會退，但也有萬分之一是要初選到底，但賴若要打到底，要靠什麼支撐？

李俊毅分析說，目前連初選辯論，也沒見蔡賴談要派幾個人之類的，因此延後就是為了勸退。而賴清德之所以會退，就是到時他真的會輸，會輸的選舉，有誰會堅持到底呢？也就是說，蔡賴民調未來會逆轉。

國會觀察基金會董事長姚立明卻在政論節目《新台灣加油》點出，賴清德是否會因和小英民調減少差距而退選，目前他看不出科學來。至於小英和賴清德的差別是，小英能做到別人做不到的事，然後去拉抬民調，但她若去做不是在位者該做的優勢行為，其實對她不利。而賴清德則是在登記的那一刻，就已是覆水難收，而延長時間也不會增加協調的容易度。

(中時電子報)