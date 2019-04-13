新加坡聯合早報網13日報導，印尼將於4月17日舉行總統大選，目前民調顯示，現任印尼總統佐科威的支持率穩健領先於其競爭對手普拉波沃。

根據民調機構Charta Politika在4月5日至10日進行的調查結果，佐科威預計將獲得55.7％的選票；3月中旬的調查則顯示佐科威將獲得53.5％的選票。

普拉波沃的支持率則從之前的37.5％，上升1.3個百分點至38.8％。

調查也發現，高達84.2％的受訪者表示，他們已經確定將在4月17日投票當天把票投給哪位候選人。7.2％表示，他們仍可能改變注意。另有大約5.5％表示不知道要投票給誰，或沒有透露支持哪個候選人。

此次民調在印尼34個省進行，共有2000人參與調查。誤差值為正負2.19％。

另據英國廣播公司（BBC）中文網指出，在民族主義抬頭的背景下，這次總統選舉的主要焦點是就業和經濟。為尋求連任，佐科威已經開始實施雄心勃勃的基礎設施建設。他歡迎大陸投資，並接受外國公司的貸款和合作。

他的競爭對手、退役將軍普拉波沃指責總統賣國。反對派立法者聲稱，印尼正面臨大規模大陸勞工湧入。

印尼長期存在反華情緒，暴力行為也時有發生。在選舉年裏，這些話題容易引發爭議。社交媒體在印尼影響力很大，上面充斥著大陸勞工不斷增加的傳聞，左右著投票。

(中時 )