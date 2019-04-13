為了回饋身障者，「張正傑的輪椅族音樂會」連續5年在高雄捷運舉辦。13日下午3點在光之穹頂下開演，108位輪椅族朋友繞行大廳，隨著樂音自由移動，體驗視覺、聽覺的新感受。

張正傑過去在國家音樂廳演出時，發現輪椅保留席過少，身障朋友難以和一般人同等享受一場音樂會。於是從2015年起，一連4年舉辦「輪椅族音樂會」，期盼帶給身障朋友正向的能量。

今年的演出，張正傑邀請小提琴家林天吉、梁茜雯，中提琴家蕭宇沛以及鋼琴家廖皎含共同為身障朋友演出。以國歌開場，讓聽眾們肅然起敬，隨後也帶來多首古典樂經典曲目。

音樂會採無固定座位方式，劃定輪椅自由移動的範圍，讓輪椅族朋友們隨音樂繞行舞台聆聽，獨享這場趣味與樂音交織的輪椅族限定古典音樂會。現場還特別安排家醫科何宇苓、復健科黃光輝及美膚科鄭惠文醫師為輪椅族朋友義診，中鋼集團教育基金會及高捷公司也派出30位志工朋友現場協助服務。

號稱點子王的張正傑，演出後也與音樂家們在高雄捷運美麗島站進行快閃演奏活動，為捷運族帶來一場限時23分10秒的驚喜音樂會。

(中時 )