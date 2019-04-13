蕭瑤（左）和王宇婕母女情深。（資料照）

王宇婕前不久與交往7年的會計師男友被媒體拍到，她13日出席all in one凝露代言活動，表示男友不在意，小兩口時常牽手逛大街，只是一直沒被拍到而已。被問到婚期，她說，「2人在一起開心就好，如果有小孩，結婚是必要的，但好多朋友都離婚，我是善變雙子座，哪天突然結了也不一定」。現階段工作和愛情都順利，狗很健康，媽媽也快樂，覺得自己很幸福。

被問男友平時會說哪些浪漫話？她笑說，「拍戲聽多了，說什麼都不重要，做什麼才重要」，不過男友常在早上起床時說「妳不化妝比化妝更好看」，甜言蜜語聽了還是很開心，男友看她拍戲累，會買早餐給她或幫忙做家事。她近來在八點檔《炮仔聲》演反派小三暴紅，說台語還是讓她很頭痛，凌晨拿到劇本會先請經紀人翻成台語，她再用羅馬拼音背起來，笑說很耗工、錢難賺。

王宇婕的媽媽蕭瑤演出夯劇《我們與惡的距離》，蕭瑤怕台詞多，原本不想接，但王宇婕一看劇本超好便鼓勵媽媽演出。蕭瑤每天找王宇婕吃早餐，把劇本丟桌上，說「妳演一遍給我看，我用手機錄」，讓她哭笑不得，「媽媽和我試戲時卡卡的，看播出時演得超自然，只能說我媽根本就是天生演員」。

(中時 )