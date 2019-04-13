今日富邦對決Lamigo桃猿，雙方皆派出洋將搶勝，本場比賽富邦悍將打擊狀況稍稍回溫，擊出6支安打並2度攻佔滿壘，可惜總是差臨門一腳無法從桃猿手中獲得分數，最終1比4不敵Lamigo桃猿吞下近期5連敗。而桃猿先發投手尼克斯主投6局奪下8次三振，只被擊出4支安打，拿下本季首勝。

2局上半伍鐸遭遇亂流，被廖建富先打出右外野穿越安打後，再被梁家榮敲出深遠二壘安打先得1分，接著本季首次先發的陽耀勳再補上中左外野安打，連三支安打讓桃猿率先攻得2分領先。

Lamigo桃猿先發尼克斯前3局都讓富邦打者三上三下，直到第4局才被林哲瑄敲出團隊首安，盜上二壘後林益全再補上一支左外野安打，將比數追至1比2落後。

第5局富邦有滿壘機會卻無法掌握，林宥穎及于孟馗接連安打，胡金龍獲四壞保送形成滿壘，可惜上場的林哲瑄打成右外野飛球遭到接殺，留下滿壘的殘壘。

第7局桃猿靠著陳晨威快腿跑出內野安打，藍寅倫打出中右外野方向三壘安打，再替團隊攻得1分，將比分擴大領先至3比1。

第8局富邦再遭遇危機，前後共換了三位投手才解決此局。先是換上投手賴鴻城，被朱育賢打出一壘方向滾地安打後，讓郭嚴文擊成滾地球刺殺在一壘，桃猿啟用代打換上右打的林立，因此富邦由左投陳鴻文接手。

陳晨威今日5打數3安打。（陳怡誠攝）

不過陳鴻文一上場先發生暴投，再被林立打出二壘安打帶有1分打點，接著保送陽耀勳後富邦更換本局第3任投手羅華韋，同時也是他本季首度登板，讓陳威晨打成界外飛球接殺順利下庄，桃猿4比1擴大領先。

第8局富邦彷彿複製第5局的情況，先是2支安打後再獲得1保送，滿壘2出局的進攻機會無法掌握，李宗賢擊出左外野飛球遭接殺，留下本場第2次滿壘的殘壘。

(中時電子報)