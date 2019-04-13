樹林焚化廠驚傳維修工人遭巨型風機碎身殞命。檢方今天相驗遺體，同時將約詢在場相關人員，調查意外發生原因及相關責任歸屬。

新北市府環境保護局樹林焚化廠內傳出重大工安意外，57歲張姓工人進入歲修中的一號爐誘引式通風機檢修時，風扇卻突然啟動。強力風機因為不明原因啟動，張男遭風扇的強大吸力捲入，肢體身軀遭高速轉動如利刃的扇片切割，軀體破碎成數十塊，當場身亡。

新北市政府勞工局勞動檢查處長陳淑貞表示，危險性機械設備與危險工作場所的勞檢，目前仍未被授權，屬勞動部職業安全衛生署管轄案件，已由職安署北區中心介入調查。警方封鎖現場、蒐證與鑑識，並追究肇事責任，通知焚化廠廠長與外包維修商到案，進一步釐清肇事責任，調查為何風機突然開啟。

死者遺體今天凌晨3時40分，由禮儀公司協助轉往殯儀館待檢察官勘驗。新北地檢署檢察官今天下午到新北市立殯儀館相驗，昨晚案發時在中控室值班的員工也都到場。檢察官諭令15日約詢7名員工，釐清意外原因及相關責任歸屬。

環保局說，焚化廠營管廠商達和公司正值進行1號爐上半年度歲修作業，歲修承攬商（勝強公司）的再承攬商（唯勤公司）張姓員工，於1號爐誘引式抽風機內進行風扇檢修作業發生事故。孫忠偉說，這次慘死的維修工人，是進入煙道檢查相關焊接設備有無腐蝕，並進行補強維修作業。事發當時機器應為斷電狀態才對。

環保局表示，此期間廠內有另一組整建工程承商，正進行增設變頻工程，同時進行風機測試。測試中因不明原因造成風機啟動。孫忠偉表示，環境保護局所屬的3個焚化廠維修作業，從未出現如此意外。維修作業包括機電、煙道焊接等不同廠商合作，目前出了人命由檢察官調查，環保局尊重調查結果。

(中時電子報)