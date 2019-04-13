薛之謙今晚首度攻蛋。（IME提供）

薛之謙13日起連兩天在台北小巨蛋舉辦「摩天大樓」演唱會，首場邀田馥甄（Hebe）擔任嘉賓，合唱薛之謙的經典曲〈演員〉；Hebe好奇問薛之謙：「你身上應該有個綜藝魂、段子手跟深情歌王的開關，為什麼可以隨時改變！」指他唱歌時深情款款，開口講話又笑點連連。薛之謙搞笑開黃腔回應：「妳說的是水龍頭開關嗎？」表示自己私下個性開朗，只不過情歌要寫得悲情才能深植人心，坦言內心也有陰暗面。

他今一身素黑獻唱〈摩天大樓〉揭幕，沒有華麗的舞台或服裝，回歸單純歌聲及舞蹈唱跳，突顯他獨特且充滿磁性的厚實唱腔；〈初學者〉後，他入境隨俗地以不流利的台語向觀眾問好：「大家好，我第一次來台北開演唱會，沒有想到台北的朋友這麼捧場，讓我今天很歡喜，歡喜到剉咧等！」隨後獻唱〈曖昧〉，女舞者用力扯他頭髮，又趴在他大腿上，讓薛之謙忍不住笑喊女舞者「怎麼那麼用心」。

薛之謙出道13年從未來台出席任何公開活動或宣傳，是第一位在台北小巨蛋連開兩場的大陸歌手，這次開唱前他都沒來台宣傳，僅斥資600萬在電視、電台、小巨蛋天幕、公車、網路打廣告宣傳，依舊賣出八成票房好成績，二天共吸引1萬4400位觀眾欣賞，門票總收入4000萬。

(中時 )