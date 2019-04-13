台北達欣雖在季後賽祭出「秘密武器」，就是找回第14季冠軍教頭邱大宗擔任顧問，可惜還是沒法找出本季擊敗桃園璞園的答案！璞園13日靠著吳家駿最後2.8秒關鍵上籃，驚險以80比77氣走達欣，也以2勝0敗戰績宣告「聽牌」。

本季6次對決達欣全勝的璞園，卻在一開賽就處落後，甚至一度落後到12分，不過隨後璞園逐漸追上，甚至末節反超，原本林冠綸最後4.7秒有機會扳平，他卻兩罰中1，也讓達欣葬送最後追平機會，吳家駿的上籃更分出了輸贏。

「我早就告誡過球員，季後賽的強度、裁判尺度與攻守節奏，完全跟例行賽不同，希望今天上半場的情況，讓球員真正被嚇醒！」璞園總教練麥班達表示，「我想明天的目標很簡單，就是贏球！」璞園以施晉堯攻下18分最高，強森15分。

要不是吳家駿最後18秒意外兩罰落空，璞園早已提前穩住勝局，幸好他用關鍵上籃彌補罰球沒進的遺憾，「當時內心確實閃過1秒鐘的念頭，擔心比賽因為我沒罰進而輸掉，幸好後面我沒多想，剛好籃下也有空檔，就切入把球投進。」

攻下達欣全隊最高17分的梅約，賽後一邊走進休息室，一邊滿臉怒容責怪身旁隊友，達欣總教練范耿祥表示，這只是展現梅約的強烈贏球企圖心而已，「梅約沒有怪罪任何人，今晚起碼我們很靠近勝利了，我們明天再來！」

邱大宗在10日才重新加入達欣的訓練當中，最起碼從達欣13日季後賽首役上半場的表現，感覺達欣確實有所改變，邱大宗說：「我只是來幫忙的，也沒打算要掛上什麼頭銜，接下來的每場比賽，都會努力協助教練團調度與運作。」

台北達欣在季後賽請回邱大宗擔任球隊顧問。(中華籃協提供)

(中時電子報)