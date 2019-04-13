民運人士王丹日前為了費正清中心是否邀訪高雄市長韓國瑜一事，在臉書提出質疑，並自稱費正清中心合作研究員，卻沒收到演講通知；而此一說法遭隨同韓國瑜赴美的藍委陳宜民反駁後，王還進一步說回批陳「發假新聞」。對此，陳宜民今則在臉書還原討論過程，並喊話王丹，真理愈辯愈明、事實勝於雄辯，詆毀別人及人身攻擊別人，並不會讓自我變得更高尚。

陳宜民指出，關於王丹在臉書上自稱在費正清中心擔任的職位類別，當天中午大家在哈佛大學教職員俱樂部吃飯，席間有位來賓詢問費正清研究中心主任宋怡明，王丹在費正清中心的職稱，結果宋稱「我也希望大家幫我想一下王丹的職稱的中文怎麼翻譯比較恰當？」

陳宜民也PO出照片表示，在場者包含韓國瑜、高雄市副市長葉匡時、高雄市政府行政暨國際處長王智立、中山大學政治所特聘教授廖達琪，以及費正清中心宋怡明主任、戈廸溫教授、傅士卓教授等，大家公開討論如何翻譯「Associate in Research」，完全不是王丹小鼻子小眼睛的説法。

陳宜民接著強調，自己的評論證人很多，王丹可去問問他們當天討論的內容，完全是就事論事，應主辦單位主任的邀請，在場協助解決問題；而也是在這種氛圍下，宋怡明主動告知，要成為 「Associate in Research」要透過申請、繳500美金及推薦信，經審查通過後會發予一張有效期長達一年的圖書館借書證。

陳宜民說，因此王丹不是專任或兼任硏究員，也不是短期訪問學者，因為這些大家七嘴八舌提出來的名詞都被宋怡明否定了，而自己受訪時，則是稱王丹不是合聘硏究員，並未説「合作硏究員」，「所以我並沒有發假新聞」。

陳宜民還喊話王丹，真理愈辯愈明、事實勝於雄辯，詆毀別人或人身攻擊別人，並不會讓自己變得更高尚；他最後還附註，醫學上沒有一個疾病叫「中二病」，「請王丹這個偽醫不要亂診斷」。

(中時 )