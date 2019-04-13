南韓總統文在寅11日訪問美國，並與總統川普在白宮展開第7次會晤。南韓媒體報導，雖然雙方進行了近2小時的會談，但兩國元首的實際會晤只有2分鐘，而且雙方未達成任何協議。

報導指，文在寅和川普舉行了29分鐘的單獨會談、還有一輪小規模會談，以及包含雙方官員的擴大會談，總長約116分鐘。單獨會談原定只有15分鐘，結果拉長近一倍，主要是因為閉門會談前，二人的簡短公開談話加上口譯時間已長達16分鐘，川普回答記者提問又花了11分鐘，意即兩人真正閉門單獨會談只有約2分鐘。

會面的原定流程不包括記者提問，且部分媒體記者問及通俄門調查、維基解密等與峰會無關的問題，川普仍一一回應。

據報導，美韓雙方會後分別發表聲明，雙方僅就重啟對話一事達成共識，但並未提及推動北韓無核化的具體方法。分析指，單從美韓並未發布聯合聲明這一點，便可看出雙方在會談中的意見出現分歧。輿論批評，南韓政府事前並未充分準備，才導致此結果。

(中時 )