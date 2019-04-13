13日Lamigo桃猿客場對戰富邦悍將，先發洋投尼克斯一甩過去3場連3敗的陰霾，主投6局只被打出4支安打，奪下8次三振是中職生涯第2高，只失1分自責分，防禦率降至4.12，奪下本季首勝之外也拿下單場MVP。富邦先發伍鐸則是主投6局失2分，吞下本季第2敗。

桃猿近幾場氣勢旺，今天團隊共打出12支安打，拿下團隊本季最長的4連勝。總教練洪一中賽後開心表示：「洋投只剩史博威勝場還沒開張，希望能一直贏下去。」

今日勝投尼克斯則在賽後表示：「可以拿下球季第1勝感到很開心，但棒球是團隊運動，還是球隊勝利最重要，球隊4連勝覺得很棒，大家都進入狀況，打者火力越來越好，得分也很有效率，這才是最棒的。」

中職只有4支球隊，因此會頻繁和其他3隊打者對戰，尼克斯認為這的確需要在投球上做策略，不過今天沒有做太多改變，因為今天控球很好，直球都能搶到第一顆好球數，球也能壓在滿低的位置，只要能做到這些調整，那比賽就能按照他的節奏進行。

(中時電子報)