遭台灣驅逐出境的武統派旅美大陸社會學者李毅，昨在微信朋友圈自承在前年5月11日拜會過民進黨中央黨部與「有關負責人」長談，並秀出照片，當時隨後與台灣師範大學政治所教授范世平見面，全程做有詳細紀錄並整理成文字，在大陸與美國有好幾個公開網站轉發。

李毅是回應范世平昨在臉書表示，2年前兩人見面並指「海歸派」的李毅，原本謀職不順，直到倡議武統有了曝光度，才扶搖直上。

蔡總統13日表示，李毅做為一個訪客，主張武統的言論已經威脅到台灣的國家安全的考慮，「我們必須請他離境」。

范世平昨在臉書貼出與李毅合照，提到當時他就是個「大五毛」、強硬派，但態度還算客氣。還說他「其實蠻可憐的」，在美國拿到博士學位卻找不到工作，回到大陸後以為「海歸派」可找到教職，卻失意一陣子，後來好不容易找到中國人民大學重陽金融研究院工作。

范世平表示，李毅當時說終於脫離了「無頭銜、無條件、無背景」的「三無」身分。可是重陽研究院不過是人大校友、上海重陽投資公司董事長裘國根捐款成立、算是「掛搭」在人大的單位，等捐款燒光也就關門了，李毅只是兼職研究員，有一餐沒一餐。

范世平強調，李毅倡議「武統台灣」後，嗆辣言論吸引五毛黨、毛左派的眼球，果然立刻被大陸《環球時報》等鷹派媒體注意，曝光度增加，加上中共總書記習近平也採對台強硬路線，更扶搖直上。

李毅在微信上說，民進黨中央有關負責人當天下午談完後，帶他去見范世平與另一教授，進一步介紹綠營的思路與想法，談了一兩小時，然後訂了飯館要宴請他，出發之際因有記者要緊急採訪他，於是與范世平告別。

李毅說：「本來說好雙方保密。但范世平所說，令人不快，恕我洩密。」「今天范世平寫我的一段話。對我學術成就的介紹，很不全面，令我不快。台大、台灣中研院圖書館，藏有我的英文著作。范世平，此時此刻，怎麼能這樣講話？」

李毅指出，後來他把「民進黨中央有關負責人」名片，透過國台辦一個副局級幹部，轉報了國台辦，並通過一個解放軍將軍，轉報了中央軍委有關部門，並將此轉告了民進黨中央該有關負責人。

(中時 )