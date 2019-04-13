演員群出席見面會。（東森提供）

張庭瑚（右）與王淨。（東森提供）

演員和粉絲玩遊戲。（東森提供）

演員群玩遊戲。（東森提供）

演員群玩遊戲。（東森提供）

張庭瑚上個月酒駕摔車破相，13日首次與演員群出席主演的台視、東森《愛情白皮書》見面會，他1個月暴瘦5公斤，臉頰凹陷，一臉憔悴蒼白。目前他除了暫停所有工作，何時復工也沒有時間表，日前又被爆料指他因為和女主角王淨親密戲太多，導致她前男友林柏叡吃醋釀情變，衰事連連。

王淨被問與林柏叡分手時間點，她說都過去了，雙方是和平分開，將來有機會再和前男友合作也不介意。解釋：「明明是2個人的事，但被添加莫名其妙色彩，我覺得不要把局外人扯進來。」強調和張庭瑚私下很少聯絡，對張被捲入很抱歉。

張庭瑚被要求「閉門思過」這陣子做了不同嘗試，像是以前不愛閱讀，現在強迫自己看《漂流青年》、《演員的力量》等書，但後者還沒參透。已戒酒？他表情尷尬，製作人劉瑋慈說「不但戒酒還戒菸」，至於解禁日？經紀人說，「之前的工作全推掉，他還需要時間沉澱和成長」，聽起來還未「解凍」。

他被虧今天參加活動像「假釋出獄」，放風結束後繼續「閉關」，生活過得去？張庭瑚說，「可能還需要一些時間來改變，順其自然吧，這樣也好，可以陪媽媽」。他隨後與王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀與粉絲互動，不少網友認為張和宋柏緯有CP感，宋柏緯說拍戲時「時不時被電到」。

活動中，吳岳擎趁機告白宋柏緯，笑稱被帥到會害羞，還曖昧對視，宋柏緯則近距離勾張庭庭瑚下巴深情告白，再把腳跨在吳岳擎腿旁，重現劇中男男CP經典畫面。謝翔雅在台上執行獎勵時拉王淨上台示範，霸氣的雙手勾住王淨幾乎要親下去，讓王淨羞喊：「我被抓過去的瞬間心跳超快，差點被掰彎。」

《愛情白皮書》台視每周六晚間10點、東森綜合台每周日晚間8點播出。

(中時 )