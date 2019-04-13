台中市太平區13日晚間8點20分發生兒子酒後殺母人倫悲劇，46歲陳姓男子不知為何與母親酒後起爭執，竟用水果刀刺向64歲母親左頸，經友人阻止並打119，救護人員將孫婦送醫急救仍回天乏術，警方獲報將陳男帶回警局偵訊，陳男酒測值高達0.92mg／L，幾乎是爛醉的狀況，警方將進一步釐清案情，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。

這起子砍殺母案發生在太平區長億一街72號，該處為陳男工作的環保公司，也是陳男目前住處，13日晚間陳男與女友，及其陳姓同事一起在此聚餐，疑似多喝了幾杯，但陳男64歲媽媽孫姓婦人到此找兒子，卻因不明原因發生口角，陳男持水果刀攻擊母親，陳姓男同事見狀出手制止，也遭到刺傷，陳嫌隨即被在場者制伏，友人除打119將孫婦送醫，警方到場將陳男逮捕，帶回偵訊。

陳男友人表示，陳男曾離婚，和前妻育有一女，因工作不太穩定，女兒平時由母親帶，今晚孫婦到此找兒子，不知談了什麼，先是聽到兩人爭吵，隨後就看到陳男拿水果刀刺向陳母。

救護人員到場時發現孫婦右頸後方背部插著一把水果刀，已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治，而出手制止的陳姓友人則是雙手有撕裂傷，也送到醫院縫合傷口，警方對陳男經施以酒測，測值為0.92mg／L，幾乎是喝到爛醉，面對警方偵訊陳男昏昏沈沈，似乎失去行為能力，警方也將進一步釐清案情，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )