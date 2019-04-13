「德國世紀品牌」beurer博依歡慶百歲生日，今於新光人壽廣場舉辦的「熱敷按摩巡迴體驗車」正式開跑；beurer德國博依原廠外銷總經理 Bernd Lindner表示，由於寬廣的產品線與堅強研發創新團隊，未來每年營業額將維持近15年來12％至15％的成長。

活動現場邀請專業按摩師，為民眾示範使用方法按摩、熱敷，並給予高度肯定，除台北外，近日也在台中、高雄駐點，車內熱敷、按摩商品全部免費使用，活動首日雖然台北下雨，仍湧入搶先體驗的人潮。

按摩起源於20世紀60年代的日本，隨後推廣到周圍國家，近幾年推廣至北美與歐洲等地； Bernd Lindner表示，2017年全球按摩器材市場規模達到126億美元，預計未來10年，全球按摩器具市場將保持10％左右的增長速度。

博依最新上市的肩頸立體深層按摩樂MG151，與在台15年來銷售冠軍「德國博依熱敷墊《特易固型》HK 55」，活動現場民眾試用後滿意度極高，因所有產品保固期限自動延長1年，按摩及熱敷商品有4年保固，全系列血壓計保固則長達6年，是業界絕無僅有的霸王級保固辦法。

(中時 )