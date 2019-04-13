前閣揆賴清德在3月突襲式宣布將參選總統，引爆民進黨內茶壺風暴，不少綠營支持者跟急獨派起衝突，蔡英文支持者也湧入賴清德臉書怒罵，今天(13日)賴清德則表示希望蔡英文網軍停止攻擊，對此「人渣文本」大學教師周偉航砲轟賴清德，直說會被罵這麼慘，是因為「實無功德，又業障太重」。

周偉航在臉書表示，親賴人士認為蔡英文花錢買網軍，才會被打這麼慘，忍不住開酸「傻了哦，不是很會選，」，現在還以為這麼大管又穩定的量可以買得到？那就叫台獨阿伯出錢去買啊，那些西裝阿伯是廢物嗎？買得起西裝出不起軍費？文末更批賴清德會被罵得這麼慘，是因為「實無功德，又業障太重」。

不少網友看到也大讚：「行政院長當這麼爛還敢說要承擔」、「賴大概只有網路義勇軍，連這都扛不住，廢到有剩」、「把行政院變成功德院還真好意思」、「林全都完爆賴功德」、「這些獨派大老甚麼時候才要滾蛋」、「逆風就哀哀叫，不是說是神嗎」、「自己的網軍被K得滿頭包，跑出來討拍」、「賴金孫不是叫假的」、「賴的陰德值快用光了XD」。

(中時電子報)