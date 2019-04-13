禾浩辰（右）與邵翔。（三立提供）

日前《完全娛樂》訪問台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》禾浩辰和邵翔，兩人瘋狂互「電」，禾浩辰在床上竟對邵翔表現各種小鳥依人模式，像對小情侶，拍照時，禾浩辰二話不說大腿就跨上邵翔的腳，畫面充滿「腐味」，與劇中陽子浩角色有極大反差，曖昧氛圍連女員都直呼「我不行了」。

電力十足的禾浩辰，拍戲過程中頻漏電，圈粉圈到邵翔，表示禾浩辰最愛偷摸他屁股、胸肌，還笑說因為他的眼神真的太電，所以拍戲時很難跟他正眼相對，每次排戲都會「歪樓」，不小心擦槍走火，不自覺就會有很多身體接觸，邵翔更爆料有次拍攝劇情是安心亞要被兩男爭奪，但走戲時，殊不知禾浩辰順手的把邵翔牽走，兩人搞曖昧氛圍連安心亞都吃醋，開玩笑說：「女主角不是我嗎？怎麼我比較像第三者。」

節目中，禾浩辰與邵翔公開兩人的手機語音訊息，私下頻繁聯絡的兩人，語音訊息竟是邵翔超「ㄋㄞ」的嬌嗔聲：「厚！你怎麼這樣。」原來是邵翔跟禾浩辰偷講安心亞壞話，並交代禾浩辰不能說出去，殊不知男人也會玩心機，禾浩辰還是把邵翔的話錄音給安心亞聽，還玩笑說「大家來互相傷害啊！」

面對兩位「追求者」的行徑，安心亞總是無奈冷反應，笑說「到底把我放在哪裡」。在拍攝現場禾浩辰很喜歡偷親邵翔，粉絲光看兩人同框畫面都直呼「飄有濃濃腐味」，頻敲碗「剛浩CP」的番外篇，就連日前演員們幫邵翔慶生，大家爭相與邵翔擁抱給祝福，未料禾浩辰竟一把朝邵翔嘴親上去，嚇得邵翔害羞急退後，最後才改親臉頰。

(中時 )