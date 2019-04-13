中科自造基地13日舉行世界機器人大賽分享會，參與熱烈。（盧金足攝）

中科管理局長陳銘煌13日為挺進美國底特律參加世界機器人大賽總決賽的6支隊伍授旗，希望台灣選手在國際舞台，展現台灣智慧機器人的競賽實力。

陳銘煌恭喜國內隊伍參加美國與澳洲區域賽獲得優異成績，感謝各校師生積極投入世界機器人大賽賽事的發展與推動機器人教育，4月下旬亦將赴底特律比賽現場為參賽隊伍加油打氣，與美國非營利性組織FIRSTFIRST總部簽署MOU合作備忘錄，爭取主辦2020年國際區域賽。

中科管理局如能順利爭取主辦2020年世界機器人大賽台灣國際區域賽，免除國內隊伍出國舟車勞頓，在台灣就可體驗到世界級賽事場地規格與國際區域賽氣氛，擴大台灣團隊國際視野，在國際舞台上展現台灣機器人教育成果。

中科管理局13日也辦理世界機器人大賽分享會暨授旗典禮，邀請今年參賽學校及未來有興趣參與學校齊聚一堂分享交流，台中市政府教育局及嘉義縣政府教育局均派員與會，共吸引30餘所學校共同與會，逾150名校長師生參加。

中科「智慧機器人自造基地」為培育國內學子在智慧機器人相關領域技能發展已有明顯成效，2年來國內參賽隊伍快速成長，今年達20所高中職學校組隊參加世界機器人大賽區域賽為歷屆最多，總計超過500名師生遠赴美國及澳洲參賽，其中有6所學校取得前進底特律參與總決賽門票的殊榮。

陳銘煌指出，邀請學校代表分享一路從準備參賽到比賽現場的感想，如何由失敗中學習成長、由成功邁向巔峰：其中，麗山高中校長柯明樹對北一女與南港高工，在該校準備過程中提供必要協助致謝，期盼未來國內世界機器人大賽推動朝區域性學校聯盟紮根。

內壢高中老師蔡廷科認為，團員眾志成城、同心協力才有佳績；瑞祥高中聯隊老師謝曜龍表示，世界機器人大賽是一場沒有英雄的比賽，但與賽的每個學生都是英雄。

此外，南港高工由負責公關、程式軟體及競賽情蒐等3位同學上台分享，團隊還設計APP軟體進行現場戰情紀錄分析。

恆毅高中隊長強調，比賽商業計畫書的重要性，包括向外推廣、募資與目標管理等應具體說明。明道中學學生說明如何讓機器人自己上樓梯進行機台抬升任務。

明道中學校長汪大久指出，學校增購CNC工具機和車床設備，讓學生動手自製底盤、骨架、鏈盤及其他小零件。

陳銘煌說，未來中科自造基地將持續提供學校相關FRC設備、活動及課程等培訓資源，以吸引更多學生在自造基地進行FRC機器人製作與訓練，讓自造教育在校園內扎根，培養國內更多AI基礎人才。

(中時 )