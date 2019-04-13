許久未上節目的高怡平，13日參加八大《WTO姐妹會》錄影，與主持人莎莎及其他來賓聊媽媽經。高怡平談及15歲的寶貝兒子，有次抓到他在看罵髒話影片，「我就說你在家裡練習講啊」，大家佩服她育兒有獨特方式，高怡平笑說，其實當下看到有嚇一跳。

她說，發現兒子在看一堆罵髒話影片時，自己跟著他一起看，因為青春期小男生覺得很酷、很想講，有次就要他在家裡講，「幾次下來他覺得還好，不會想說髒話」。她回憶兒子國小二年級時，在美國唸書有次發高燒，跟學校請假的隔天，仍堅持抱病去學校，原來為了要把做好的母親節花束帶回家給她，至今想起還是很感動。

15歲兒子正值青春叛逆期，但高怡平表示還應付得來，兒子要出什麼招，她都知道。當了母親後理出一套育兒方法，「要讓小孩崇拜父母，家長要自己懂很多，學著見招拆招，不然會被氣死」。

今年小馬和老婆將與女兒度過第一個母親節，下週一他就要帶愛妻先赴英國獨享兩人世界。此趟旅行因女兒太小不會隨行，大家好奇他會不會順便拚第二胎？小馬竟用狂笑方式回應答案，只說：「有些事就交給上帝，因為上帝會祝福我們很多事，就猜猜看？」

一直被大家關注婚事的莎莎，表示以前很喜歡小孩，但直到親友有小孩後，就對小孩的感覺還好，開玩笑說很想一度扁他們。今年母親節，莎莎直接要求莎媽開一個禮物清單，小孩們就照表滿足她列出的願望。

莎莎也笑說，很怕會把媽媽的胃口養大，一旁的瑪麗亞頻點頭。她說，去年母親節就答應媽媽，要出錢讓她出國玩，因此今年過年全額支付媽媽跟妹妹去日本，「那時媽媽還說不用、不用，妳賺錢很辛苦」，沒想到她們回國後，開心地跟瑪麗亞表示：「明年去希臘好不好？」話一講完，笑翻眾人。

(中時 )