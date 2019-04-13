台北市信義區今(13日)晚間9時許驚傳男子上吊，據了解，警消獲報趕到現場後，在民宅後方的樹林內尋獲輕生男子，但男子已明顯死亡。

《ETtoday》報導，警方初步了解，該男子68歲，兒子表示，今日都連絡不上父親，才會打電話向警方求助，不料竟發現父親上吊身亡，但該男子的輕生原因，仍有待警方進一步釐清。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)