北市信義傳男上吊輕生 救下已明顯死亡 22:362019/04/13 中時電子報 柯毓庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市信義區稍早驚傳男子上吊輕生的意外。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區今(13日)晚間9時許驚傳男子上吊，據了解，警消獲報趕到現場後，在民宅後方的樹林內尋獲輕生男子，但男子已明顯死亡。 《ETtoday》報導，警方初步了解，該男子68歲，兒子表示，今日都連絡不上父親，才會打電話向警方求助，不料竟發現父親上吊身亡，但該男子的輕生原因，仍有待警方進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #警方 #男子 #輕生 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播崩潰落淚 郭彥甫：沒畫畫我應該去輕生了 08:042019/04/09 郭彥甫痛哭想輕生 曹西平斥：該哭的是我吧 09:072019/04/09 賣地敗訴 翁祖厝上吊 屍沒人敢動 16:392019/04/10 酒駕累犯警疑似憂鬱症 家中上吊身亡 00:392019/04/11 賣地官司敗訴 老農祖厝內上吊 04:102019/04/11 扛貸又丟錢 男10字訣別女友 22:572019/04/11 女友過世 癡情男跳海輕生警勸阻 11:232019/04/12 女護士談分手 慘遭載去摩鐵性侵2次 15:312019/04/12 疑受憂鬱症所苦 婦人跳樓輕生 15:502019/04/13 西門町峨眉停車場女子摔落 疑輕生送醫不治 20:322019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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