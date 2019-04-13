電力公司與影展擦出火花！台電用電廠煤灰製作的人孔蓋杯墊被金馬奇幻影展看上，邀請在2019金馬奇幻影展邀共推「孔蓋之下」限定版煤灰杯墊，成為首度與金馬奇幻影展合推商品的公家單位。

台電去年開始走文創風，今年初利用林口電廠產生的煤灰再利用，打造出擬真人孔蓋造型煤灰杯墊，至今賣出數百份。這個嶄新的電廠環保理念與精製造型商品，讓金馬奇幻影展注意到，主動上門表達聯名合推商品。

金馬奇幻影展是台灣第一個以「奇幻」為主題的影展，自2010年創辦至今，影片類型多元，今年是於4月12日至21日在台北舉行。過去合作皆為台灣知名品牌，像是去年的嘉雲製傘與今年的合成帆布行等，因此台電接獲合作訊息都很興奮。為了符合奇幻影展風格，台電文創課課長張小燕笑說：「光這次影展主打的《月球之旅》主題影片我就看了30次！」

在她跟新創設計師觀摩主題影片下，最後以「孔蓋之下」為概念，重新打造出限定版煤灰杯墊。透過包裝的月球表面紙卡、杯墊底座的蘑菇圖像，彷彿台電人孔蓋就在月球，翻開杯墊，就是通往孔蓋下神祕世界的奇幻通道。

這次限定版共製作600份，除金馬奇幻影展運用，剩下100分在台電文創電商平台開賣。台電表示，也可在影展期間，於西門町和奇幻影展指定立牌合照並上傳臉書或IG，就可免費兌換煤灰杯墊，台電文創臉書專頁也同步舉辦拍照兌換與留言抽杯墊活動。

接下來，台電文創將於4月24日至28日，首度參展臺灣國際文化創意產業博覽會，現場有網美文青最愛、超好拍的復古霓虹燈台電logo，還有台電人孔蓋造型磁鐵、鐵塔書籤等限量文創商品贈送活動。

(中時 )