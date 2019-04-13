黃瑄賣力跳國標。（民視提供）

黃瑄賣力跳國標。（民視提供）

黃瑄錄民視周六晚上10點《舞力全開》，比賽跳舞結束後，摸著肋骨痛到差點站不起來，在主持人的追問之下才知道，原來她在練舞的時候因為力道沒有控制好，導致肋骨挫傷，甚至在比賽當天的下午，還先去拔罐才進棚錄影，嚴重程度被醫生詢問是否要放棄比賽，黃瑄表示，因為這是積分賽最後一支舞蹈，也花了很多時間練習，所以忍痛也必須把賽程走完。

這次練習時突然被「魔鬼訓練」程度讓她大呼恐怖，雖然是第三次練習，但是因為名次落後，指導老師變得更加嚴格，不但沒有笑容還一直碎唸她，黃瑄笑說，有次真的錯太多次，老師甚至還出手捏她的手臂，是「嚇她的力道」，她懊惱說，明明練了很多次，還是跳錯舞步，讓力求完美的自己也想捏自己臉，不管成績如何，跳國標舞真的是讓她很快樂，家人也全力支持，黃媽媽還要兒子立馬去學國標舞，只因為「梳油頭很帥」，讓黃瑄哭笑不得。

(中時 )