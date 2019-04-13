唐玲跳恰恰。（民視提供）

唐玲一字馬。（民視提供）

唐玲腿功了得。（民視提供）

「性感女神」唐玲在民視周六晚上10點《舞力全開》表演熱情如火的「恰恰」，唐玲提到「恰恰」舞序是她最害怕的，數拍方式跟她熟悉的韻律舞完全不一樣，這讓她練舞時陷入地獄，沒想到正式錄影，黑色的道具帽子不慎掉到地上。

為了後續舞蹈動作，她還是想盡辦法把道具撿起，繼續完成舞序，機靈的反應讓侯怡君大讚，但唐玲對此懊惱不已說：「這就是人生，排練都好好的，正式上場的時候帽子就掉了。」唐玲說，當時想盡辦法跟著拍子，自己加了舞蹈動作撿起帽子，因為指導老師設計很多動作在帽子上，尤其兩人要傳遞帽子配合舞蹈動作，「當帽子掉了的時候，我覺得人生是黑白的，內心尖叫想說完蛋了，《舞力全開》又是來真的，不能喊卡」，但順利完成舞蹈讓她說「驚險一瞬間」，這次表演不完美但盡全力了。

讓主持人驚呼連連的是，唐玲在舞蹈中加入了一字馬跟劈腿動作，如此軟Q的動作讓眾人紛紛詢問原本筋就這麼軟嗎？沒想到唐玲語出驚人說：「劈腿是靠意志力。」話一說完就把腳往上伸，直接跨到GINO的肩膀上，讓GINO害羞說：「從來沒有跟女藝人的腳，靠得這麼近過。」唐玲腳放在Gino肩上同時搞笑大喊：「意志力～～。」逗趣模樣笑歪眾人。

(中時 )