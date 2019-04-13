江宏恩。（中視提供）

《飢餓遊戲》出外景。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》上週日(4／7)晚間8點播出越南特輯，收視開紅盤，其中4歲以上收視率1.94，收視總人口數約94萬人，20-44歲平均收視也達2.42，當集來賓有江宏恩、阿Ben白吉勝、林進、李愛綺、賴薇如、徐瑋吟（鮪魚）等前往越南，本週日(4／14)播出下集。

平時有運動習慣的江宏恩，自認因長期運動才能承受如此高壓磨練的節目，但他慶幸：「剛好這段時間我正在節食，一天一餐，而且是過中午就不吃。來《飢餓遊戲》剛好把進食時間延後，但第一天工作是錄了比較久些。」許孟哲在一旁默默說：「是蠻久的。」

江宏恩的忍飢策略就是猛喝水，卻遭王仁甫吐槽：「宏恩哥是不是第一天有呈現呆滯狀態！？」孫協志笑說，其實幾乎每個藝人到最後都會呈現一種很自然、甚至呆滯狀態，不過江宏恩感受深刻：「但3個隊長都是跟著我們大家一起餓！所以我們更能一起努力與享受節目過程！」

(中時 )