好尷尬!一名網友表示，日前他開車時，原本停靠在路邊的警車卻突然開了警示燈跟上來，並廣播「靠邊停車」，他嚇得乖乖照做後，才發現原來警察攔得不是他，讓他尷尬表示「整個路口的人都在看我耍白癡」。

這名網友在論壇PTT發文表示，他近日開車上路時，看到一台原本停靠在旁的警車，開了警示燈跟上來，並在下個路口紅燈時，按喇叭廣播「靠邊停車」，原PO邊想剛才是否違規邊停靠路旁，卻又遭警車廣播「不是你啦!快開走啦~」。原PO這才發現原來警車是在說車後的大卡車，尷尬笑稱「整個路口的人車都看我在那邊耍白癡…」。

貼文一出立即引起網友熱議，有人表示「誤會是你，總比以為不是你逼得警察追車來得好」、「警察有時真的讓人誤會阿」，還有人笑稱「警察一定覺得你沒是湊什麼熱鬧」，有人則笑著腦補「結果後面的大卡車就開走了」。

(中時電子報)