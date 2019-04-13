「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」13日正式登場，已邁入第14年的帆船比賽不僅在帆船界打出知名度、吸引國際好手前來參賽，今年還特別齊聚10餘艘重型帆船全鑑視展出。（謝佳潾攝）

「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」13日正式登場，已邁入第14年的帆船比賽不僅在帆船界打出知名度、吸引國際好手前來參賽，今年還特別齊聚10餘艘重型帆船全鑑視展出。（謝佳潾攝）

「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」13日正式登場，已邁入第14年的帆船比賽不僅在帆船界打出知名度、吸引國際好手前來參賽，今年還特別齊聚10餘艘重型帆船全鑑視展出。（謝佳潾攝）

「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」13日正式登場，已邁入第14年的帆船比賽不僅在帆船界打出知名度、吸引國際好手前來參賽，今年還特別齊聚10餘艘重型帆船全鑑視展出，風帆、遊艇搭上大鵬灣的美景，勾勒出一幅美不勝收的畫，縣長潘孟安熱情歡迎國內外遊客一同來玩。

潘孟安指出，自從台灣燈會結束後這是第一次回到大鵬灣，並且在親自體驗遊湖船後有更深刻的體會，大鵬灣風平浪穩，且四季如春，是最適合發展水上活動的場域，期許在未來能夠透過舉辦更多的活動，讓世界看到屏東，讓屏東走向國際。

鵬管處則表示，大鵬灣一直以來都致力於帆船活動推廣，就盼將擁有一大塊海洋資源腹地的大鵬灣域，發展成更全面性的國際級休閒渡假灣域，同時藉由創意環保船競賽，邀請學生參賽讓海洋教育往下扎根，此外，也透過帆船賽事邀請其他國家選手參與，努力將其發展為國際賽事，打響大鵬灣國際知名度。

鵬管處指出，今年除有海面上熱鬧壯觀的百帆畫面外，首度於開幕當日展示十餘艘重帆全艦飾，現場熱鬧繽紛，儼然成了攝影愛好者追逐拍攝的焦點。

航港局長謝謂君說，大鵬灣具有帆船賽事、遊艇產業經濟鏈等3大商機，是東南亞CP值最高的遊艇港，且台灣擁有豐富的海洋觀光資源，為拉近民眾與遊艇的距離，將持續檢討鬆綁遊艇相關法規及簡政便民措施，以增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。

(中時 )