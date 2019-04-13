主持人小兵(左)向剛到達嘉義東石魚市的6位小背包客公布任務內容。

主持人小兵大啖烤蝦，稱讚小背包客手藝。

主持人小兵躲在嘉義東石魚市某處代客殺魚攤位中，等著6位小背包客到達。

公視金鐘兒少節目《下課花路米》推出新系列「壯遊闖天下」，將於4月15日起，每週一、二晚間6點播出。繼去年「南向世界遺產」由孩子主導行程規劃，本次「壯遊闖天下」更要進階挑戰料理食材、打工換宿、登山健行…等任務，一共有21位10到13歲「小小背包客」分批和主持人小兵、湘涵、亞里踏上壯遊旅程。首站前往嘉義東石，小背包客不只深入魚市參與拍賣喊價，還要合力做出海鮮大餐，小兵則是樂得頻頻加點：「我想要吃蚵仔、螃蟹，然後再來個烤大蝦！」

嘉義東石行程事先保密到家，主持人小兵還藏身在東石魚市某處代客殺魚攤位中，等著6位小背包客到達，並公布第一個任務是在東石魚市購買魚貨，再自行料理成晚餐。眼看原本設定三菜一湯的魚貨快速買齊，小兵開始加碼點菜，最後增加到六菜一湯，小兵笑說：「我是觀察後覺得他們有能力可以再突破，不是刻意要刁難喔！」

幾乎是料理生手的小背包客們在廚房經過一陣兵荒馬亂之後，小兵率先試吃烤大蝦，曾一度懷疑可能還沒熟，但吃了之後大為驚艷：「好吃耶！」看著孩子們同心協力完成六道海鮮料理，小兵表示，很高興當初在提高任務難度的時候，他們勇於接受挑戰，也很快就開始思考該怎麼解決，並付諸行動去完成，事後證明的確是可以辦到的，大讚：「表現真是出乎我意料！」《下課花路米-壯遊闖天下》嘉義東石漁村之旅分為上、下2集，4月15日、16日晚間6點於公視頻道首播。

(中時 )