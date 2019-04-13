農委會主委陳吉仲（右二）13日參加高雄區農改場農產加值打樣中心聯合啟用典禮。（謝佳潾攝）

農委會主委陳吉仲（左二）13日參加高雄區農改場農產加值打樣中心聯合啟用典禮。（謝佳潾攝）

農委會主委陳吉仲（左）13日參加高雄區農改場農產加值打樣中心聯合啟用典禮。（謝佳潾攝）

農委會為建構農產品從生產到初級加工一元化管理制度，在台東、台中、台南、高雄等所屬試驗改良場建置「農產加值打樣中心」，主委陳吉仲13日在高雄區農業改良場主持中心聯合啟用典禮，宣示待「農產品生產及驗證管理法」通過後，預估可創造600億的農業產值。

農委會指出，為延長農產品賞味及價值保存期限，已規畫將初級農產品加工納入農政單位管理，為未來農民設置簡易加工場域作準備，而打樣中心就是針對乾燥、粉碎、碾製及焙炒等4大類初級加工範疇，提供農民對於擬進行加工品項產品的諮詢，以及學習相關設備實際操作等服務。

陳吉仲表示，以往農產品受到食安法、農地使用等法規的規範，無法在農地設立工場進行初級的加工，現在農委會已提出「農產品生產及驗證管理法」，盼讓農民可以合法進行4大類初級加工，使農產品可以做成果乾、水果酒等產品，增加附加價值以及農民的收益。

陳吉仲說，近5年來約有500家農民已在進行農產品加工，產值預估有20億元，待「農產品生產及驗證管理法」通過後，小農不僅可以合法加工還能上市，屆時可望創造出600億元的農產價值，且今年農民申請打樣中心進行加工都不收費用，歡迎農民多加運用及學習。

農委會強調，農產加值打樣中心主要是輔導農民在衛生、安全、保存相關的規範，提供農民各種的咨詢，農民若想要進行農產品加工，其實不用買機器，可以直接將原料送到打樣中心進行初級加工，且做成的成品能立即評估參考是否再進行類似的加工。

(中時 )