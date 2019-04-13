高雄市長韓國瑜參訪洛杉磯大數據公司Taboola。（高雄市政府提供）

高雄市長韓國瑜參訪洛杉磯大數據公司Taboola。（高雄市政府提供）

正在訪美的高雄市長韓國瑜稍早從飯店出發，洛杉磯時間13日上午將先參訪大數據公司Taboola，11點再前往洛杉磯市府會面副市長Nina Hachigian（何契珍），韓強調只是想多交朋友，有更多機會向國外介紹高雄，多增進2個城市來往。

韓國瑜上午8時從飯店出發前，接受媒體聯訪，談及一整天行程，他起初相當保密，但一旁的副市長葉匡時提醒他已經可以對外公布，他才坦言，上午參訪完大數據公司之後，將與本地政界明星、洛杉磯副市長Nina Hachigian（何契珍）見面。

他說，感謝副市長犧牲假期，跟他見面，洛杉磯是全美最大城市之一，這位副市長平時一定很忙，「星期六也一定是要休息，卻願意跟我們見面，我們非常感謝！」據了解，原本因為假日，雙方幕僚希望約在市府外會面，後來擔心引起太大騷動反而影響秩序，改回市政府內見面。

韓國瑜說，多交朋友介紹高雄都是好事，這次欣然與Nina Hachigian（何契珍）見面，就是希望藉由她廣闊的人脈，讓高雄有更多合作管道，盼將來洛杉磯與高雄多加來往。

媒體提及國民黨北市議會黨團預計下周三提案建請黨中央徵召韓國瑜，韓直言不曉得，等他把這2天參訪、科技座談辦完，尤其還有1場史丹佛大學演講，都要先專心做完再說。

韓國瑜與妻子李佳芬昨晚離開飯店，私下到附近的四川菜館吃飯，韓國瑜表示，到了美國之後身體有點過敏，連太太也過敏，不曉得是花粉還是氣候因素，李佳芬打噴嚏打了將近1小時，不過現在好多了，這些從小一起長大的老朋友也在洛杉磯，一定要找時間跟他們聯絡，大家很興奮出來簡單吃個餐，如此而已。

將會見洛杉磯副市長 韓國瑜：多交朋友（中天新聞）

(中時 )