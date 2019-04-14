一名屆適婚年齡的女子，第一次見男友父母，沒想到對方一見面就給下馬威，說選媳婦的標準就是「賢慧」，要學持家和禮儀。女網友嚇到想設停損點，網友也紛紛勸她：「快逃！」、「你媽生你不是去人家家裡做下人的」。

女網友在《Mobile01》發文表示，與男友交往半年，首次被男友帶回家與父母見面，才一進男友家，男友爸爸立刻開門見山的說，他們家選媳婦的標準就是賢慧，之後還要跟男友母親學如何持家和一些禮儀。

女網友表示，男友父母一講就是1個小時，她因為嚇到，完全沒有講話，對方覺得她很乖，沒什麼主見，還說不希望她是太有自我意識的人。男友爸爸更說，他兒子做任何事都一定要徵詢父母的意見。

女網友說自己被嚇到，雖然男友說會幫她，但她感覺就是不能嫁，怕自己嫁進去後會很慘，但因為和男友各方面都很契合，苦惱該怎麼做才好。

網友紛紛勸這位適齡女：「相信自己的直覺，快逃生去吧！」；「樓主準備要嫁皇室嗎?快逃吧你~」；「這種腦袋有一大堆偏見，沒有同理心又自視甚高的公婆，樓主不要抱著地雷又拉開引信啊，趕緊丟掉吧」；

「過來人建議：嫁人不疑、疑人不嫁，去找一個你可以舒服放寬心過日子的，不要找一個讓你掉入每天提心吊膽的對象。尤其男的觀念是父母優先媳婦次之的，那種男的只適合娶瑪麗亞...你媽生你不是去人家家裡做下人的」。

不過也有網友覺得「才第一次見面，長輩總是比較急，不如假日多點互動…再半年觀察也不遲」；「婚姻需要的是願意一起經營的心 (男女雙方都是)…結婚後樓主是為人妻的身分，面對的不只是自己的丈夫還包括夫家…樓主心態上有體認與調適嗎?」。

(中時電子報)