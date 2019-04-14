華為在本月 11 日於大陸、台灣同步召開 P30 系列發表會後，旋即在大陸開賣。不久之後，華為便公布 P30 系列在華為商城的銷售成績，僅開賣 10 秒就衝破 2 億(人民幣)的成績。不料，卻遭到網友瘋狂吐槽。到底大陸網民酸甚麼？你必須要懂。

一、華為 P30 系列變貴

由於儲存容量提升、規格上揚，還有通貨膨脹等等因素，近年來智慧型手機普遍出現「越賣越貴」的情況，而華為 P30 系列也不例外。從華為公布的數據來看，10 秒賣到 2 億(人民幣)，由最貴的 P30 Pro 8GB RAM + 512GB 定價人民幣 6788 來推算，約賣出 29463 支；若以最低價的 P30 6GB RAM + 64GB ROM 定價人民幣 3988 來算，則約有 50150 支。換句話說，在大陸開賣 10 秒後，P30 系列就賣出 29463 ~ 50150 支之間的成績，頗為亮眼。不過，大陸網民還是覺得對比 P20 系列， P30 系列漲價太多了。

華為在 11 日在大陸上市 P30 系列後，宣布首波銷售成績。(圖／翻攝騰訊)

不過，得說句實話，若與歐洲地區與台灣地區相比，P30 系列其實在大陸賣得相對便宜。對比台灣地區有販售的 P30 8+128(NT$20900)、P30 Pro 8+256(NT$29900)、P30 Pro 8+512(NT$33900) 的三種款式，分別在歐洲以799歐元(P30、6+128)、1099 歐元(P30 Pro，8+256)、1249 歐元(P30 Pro，8+512)的價格來販售，這三款機種在大陸的定價各是4288人民幣、5988人民幣以及6788人民幣，換算成台幣的話，事實上 P30 系列在三地來說，在大陸地區賣得最便宜。

二、不如買 OPPO Reno？

除了自己跟自己比之外，在 P30 系列在大陸發表前一日，OPPO 也發表了全新的 Reno 新基，其中，OPPO Reno 10倍變焦版的 8+256 款式在大陸定價 4799 人民幣(採用高通 Snapdragon 855 處理器)，相同記憶體與儲存容量的 P30 Pro 則賣到了 5988 人民幣，這也難怪大陸網民會抱怨了。不過在大陸地區，OPPO Reno 10倍變焦版得等到 5 月才能買到，時間點顯得較為弱勢。

OPPO Reno 10倍變焦版在大陸定價。(圖／翻攝企鵝號)

從大陸網民狂酸 P30 系列變貴、還不如買對手產品的情況來看，不難看出華為近年來積極往高階智慧型手機市場而去的策略。而在高階智慧型手機市場中，正巧華為的對手就是目前全球出貨量排在華為前面的兩大品牌，三星與蘋果。若光是以手機相機表現來看，華為 P30 系列在夜拍、感光度、變焦能力上，確實表現都相當突出。而砸在研發上、行銷上的大筆費用，能否讓華為一舉在今年超越三星、蘋果，成為手機一哥，也是市場熱切關注的焦點，值得你我留心。

(中時電子報)