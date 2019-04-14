「在我們家，不能生孩子就是構成離婚的理由。」鴨霸公公一句話讓媳婦們全怒了！韓劇《我也是媽媽》中飾演男主角父親的朴根瀅，在劇中展現極致大男人形象，不僅回到家要老婆放洗澡水、按摩肩頸及腳底板，在家中說一是一、說二是二，沒人敢反駁，要求兒子與媳婦一定要生孩子才能傳宗接代，且一定要生男孩、生女孩沒有用的論調，更是讓許多觀眾氣到不行。

在《我也是媽媽》中朴根瀅只要一現身，幾乎都在逼問兒子「什麼時候要跟媳婦離婚」，甚至提出荒謬的建議，要兒子到外面找別的女人生孩子，完全無視平日裡媳婦照顧他三餐起居有多辛勞。

韓劇《我也是媽媽》片段。(影片/中天娛樂台)

78歲的韓國資深演員朴根瀅，參與演出的作品破百部，可以說是男女主角父親角色的專業戶，近年來還參與熱門綜藝節目《花樣爺爺》，與一票年過70的演員一同遠赴歐洲展開背包旅行，一群爺爺們溫馨互助，笑料不斷，也讓朴根瀅成為跨世代、跨年齡層、家喻戶曉的「朴根瀅爺爺」。韓劇《我也是媽媽》4月17日起每週一至週五晚間8時在中天娛樂台39頻道播出。

(中時電子報)