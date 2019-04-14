聯盟官方公布最後一期的年度MVP排行榜，正如外界預期，公鹿「字母哥」阿提托康波續占榜首位置，火箭「大鬍子」哈登仍排第2，加上最新公布的記者投票預測，也看好字母哥搶下生涯首次年度MVP，他的MVP位置更加穩固。

攤開阿提托康波本季例行賽的攻守數據，場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.5抄截與1.3火鍋，如此全面的表現，難怪可以帶領公鹿搶下聯盟戰績第1位置，儘管得分不如哈登那麼誇張，可是外界仍然看好字母哥理應獲選年度MVP。

更讓阿提托康波可以安心的是，美國媒體公布一份21位NBA資深記者的年度MVP投票預測，其中19人都把第一名選票給了字母哥，只有《ESPN》數據專家佩爾頓與球評傑倫羅斯把第一名選票投給哈登，更加代表字母哥已無懸念。

這份由聯盟最後一次公布的官方年度MVP排行榜前10強依序如下：阿提托康波(公鹿)、哈登(火箭)、保羅喬治(雷霆)、柯瑞(勇士)、約基奇(金塊)、恩比德(七六人)、杜蘭特(勇士)、利拉德(拓荒者)、里歐納德(暴龍)、韋斯布魯克(雷霆)。

(中時電子報)