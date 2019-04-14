新北市一名從事送貨工作的吳姓男子，2018年7月間透過友人結識15歲的國中女生，2人相約釣蝦場飲酒作樂，國中生卻遭灌醉，並在醒後指稱她被吳男帶回家性侵，地檢署發現國中生事後傳「恭喜很棒」等訊息給吳男，改以對未滿16歲女子為性交罪起訴，新北地院審理後，判決吳男5月徒刑。

《自由》報導，年約30歲的吳男曾因強盜案入獄，平日已送貨維生，透過友人認識國中生後，2人在釣蝦場喝酒唱歌，國中生因不勝酒力而意識模糊，吳男因此表示自願載她回家。

國中生供稱，2人離開後，吳男卻將她載回住所性侵2次，中間她還一度痛到醒來，直到隔天國中生才返家，直到友人問她整晚去了哪，她才表示發生性關係時不確定是否為自願，自覺遭到性侵，並因此向警局提告。

吳男到案後，坦言與國中生發生性關係，但強調發生性行為時國中生都清醒，且並未反抗；檢察官則發現，國中生事後曾傳訊「很棒恭喜」、「你的肚子出賣你了」、「好好笑」等語給吳男，且在與吳男和解後，又改稱因喝醉不知發生何事，前後供詞不一，難以認定吳男有犯強制性交罪，改以與未滿16歲少女性交罪起訴。法官審理後，因吳男出獄未滿5年屬累犯，判刑5月徒刑，可易服社會勞動。

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(中時電子報)