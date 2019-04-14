新北板橋玉山銀行日前遭1名戴安全帽男子持玩具槍闖入，搶走50萬現金後逃離現場，事後警方查出嫌犯是一名葉姓男子，因投資手機生意失利，欠下百萬債務，向地下錢莊借款，不堪沉重的利息利，鋌而走險搶銀行後匯款給錢莊還債。他搶銀行得手後，連本帶利先匯還錢莊33萬，只剩下17萬。

本件涉及強盜罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。因侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之，玩具槍只要具有一定重量、可以直接持之攻擊他人者，實務上也會認定為兇器，均為加重強盜罪，處七年以上有期徒刑。

葉嫌僅因積欠地下錢莊債務，就鋌而走險搶銀行，實為不智之舉，因而觸犯加重強盜罪，高達七年以上有期徒刑，且不法所得為50萬元也不是非常多，遠比不上詐欺集團之犯罪所得，但詐欺的刑度也比加重強盜低上許多，所以用腦力去犯罪的人，我們處罰比較輕，但用蠻力來犯罪的話，則會面臨重刑。

民眾遇到債務問題，也要用頭腦去解決，民眾有資金上的需求，在無法向銀行借貸的情況之下會跟地下錢莊借錢，但因過高的利息無法負擔鋌而走險或躲藏(跑路)，建議第一時間勇於面對聲請債務清理。

律師表示，乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。前項重利，包括手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關之費用。(重利罪)

以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。(恐嚇危害安全罪)利息超過年利率20%的部分無請求權。

律師提醒，一切依法處理，如有人身安全問題先報警處理，債務問題可以依消費者債務清理條例聲請調解、更生或清算，債務清理除了金融機構外民間債務及保證債務都是清理範圍，透過法院的審理一次解決債務問題，實在不必要鋌而走險付出更大的代價。

(中時電子報)