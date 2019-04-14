《ESPN》記者麥克曼納明再次爆出前湖人籃球事務總裁魔術強生的「醜事」！原來在今年交易截止日過後，魔術強生曾在賽前找全隊精神喊話，卻讓球員感覺不被尊重，更加無法專注打球，魔術強生簡直是想故意製造湖人內訌擴大！

這次風波發生在2月11日，魔術強生飛到費城客場，賽前30分鐘進入湖人休息室訓話，這段時間原本是留給教練團講解比賽計畫之用，沒想到魔術強生竟跟球員強調，他們沒被交易的事實，就是代表湖人比其它球隊更喜歡他們。

事實上卻是，鵜鶘根本無心跟湖人交易「一眉哥」安東尼戴維斯，所以就算湖人提出怎樣的籌碼，鵜鶘全數拒絕，也讓湖人沒法送走任何自家球員，魔術強生卻把事實扭曲成湖人不捨得放走他們，這番言論自然只會造成反效果。

麥克曼納明更爆料，在湖人與鵜鶘進行交易安東尼戴維斯的談判期間，鵜鶘高層只願跟魔術強生對話，完全把湖人總管瓦林卡當作空氣，徹底排除在兩隊談判過程之外，沒想到這種毫無作為的總管，現在反而能夠繼續留在湖人。

此外，雖然湖人官方新聞稿強調，湖人總教練華頓與湖人一致同意結束雙方合作關係，但麥克曼納明收到的消息卻是，華頓實際上是被解雇的，他只想繼續待在湖人執教，沒想到就算還跟湖人有1年保障合約，湖人照樣把他開除。

(中時電子報)