身為挺綠媒體的政論節目《政經》，昔日批蔡截圖瘋傳。(取自臉書)

《政經》昨日火力全開，繼續嗆蔡政府。(取自臉書)

彭文正、李晶玉夫婦主持《政經看民視》隨著前民視董座郭倍宏下台，日前在民視常董會議上被拿出來檢討，指節目年燒8千萬、平均收視又僅有0.6，確定將在近日收攤。只是稍早又有媒體爆出《政經》收攤的另一關鍵因素，就是與節目時常批蔡政府有關。

《政經》被爆收攤關鍵原因與抨擊蔡政府有關，雖然節目製作人已否認此消息，但真相為何外界自有評斷，同時彭文正昔日在節目中痛批蔡政府的截圖也在網路瘋傳，包括批蔡英文想連任2020「別丟人了」，還起底蔡英文網軍。

網友們更留言表示「這才是真正原因啦！連蔡皇也敢得罪！吾皇萬歲萬歲萬萬歲！」、「最後還在拚全力批蔡英文，可見有多不爽收攤，科科」、「敢惹老娘下場」。

而《政經》昨日播出內容，也不難看出對蔡政府真的很不滿，一張圖開嗆「禍不擔心朕震怒晝陰夜陽」、「端不出政績 別賴給媒體」、「要單挑政經別來陰的」，粉絲們也留言直呼英皇果然厲害！

(中時電子報)