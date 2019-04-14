29歲的吳岳擎演出新劇《如果愛，重來》，劇中以兩個平行時空為故事，他與張書豪是一起長大的好兄弟，在第二時空和兄弟老婆柯佳嬿成為男女朋友，劇中紅粉知己是魏蔓。

他說，拍戲時被柯佳嬿電到很緊張，剛開始拍戲還很不熟，在廚房抱上去準備要吻她會被打斷，因為心裡預設被打斷的話會看起來怪怪的，柯佳嬿對他說：「抱上來親到也沒關係。」當時讓他害羞到不行。

他和張書豪對手戲，覺得張私底下像個大男孩，一上戲又可以瞬間到位的演員，剛開始和張對戲很緊張，連走位、講詞都會有問題，但張對他很好，會先跟他討論戲，排練時也給意見，拍到最後，情緒非常真實，很享受和張書豪演戲感覺。

現實中，吳岳擎4個月前拍另一部戲《愛情白皮書》時，主動和交往4年的女友提分手，他強調沒有第三者，只是因了解而分開。他身邊有很好的女生朋友，但彼此是那種「睡在一起也不會怎樣」的關係。他分享自己的暗戀故事，一路從幼稚園喜歡到大學，至今沒告白是因為女方目前有男友。

《如果愛，重來》將在4／24 (三)晚間十點於愛奇藝台灣站上架、台視、東森同步播出。

(中時 )