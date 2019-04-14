桃園市一名蔡姓員警，日前與王姓人妻發展出婚外情，還傳送鹹濕對話，遭到王女老公賴姓男子提告相姦並求償200萬，蔡男雖辯稱都是開玩笑的，法官卻認為，文字描述具體，並痛斥蔡男身為警職，仍知法犯法，判刑1年，民事部分則需賠償50萬元。

《聯合新聞網》報導，蔡員自前年1月起，便與王女3度前往汽車旅館發生性關係，還互傳鹹濕對話如「昨天事後有點出血，快要乾淨了，但因為次機又有點血量」、「老公的香蕉很硬」、「不是讓老婆舒服到?」等語，遭到賴男發現，氣得向蔡提告。

檢方訊問時，蔡員否認犯案，辯稱訊息是開玩笑的，且自己心臟手術後，無法做激烈性行為。法院審理後，認為蔡員、王女傳的文字十分具體、明確，一般人都可知應與男女性事相關，因此不採信蔡男辯詞，又認為他擔任警察20餘年，卻知法犯法，且犯後未見悔過之意，依3個相姦罪各判處5月徒刑，合併應執行1年，可易科罰金；民事部分則判蔡應賠償賴男50萬元。

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