前行政院長賴清德。（圖／資料照片）

前行政院長賴清德13日說，316立委補選前都沒有人問他是否參選總統；總統蔡英文幕僚13日晚間質疑是刻意遺忘，並說把基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控不是「典範初選」。

根據中央社報導，總統蔡英文幕僚昨晚間表示，政治人物的誠信和承諾很重要，也是人民檢驗一個政治人物的重要標準。賴清德公開和非公開講過多少次不參選，全力支持蔡總統，如果不是刻意遺忘，他自己應該最清楚。

幕僚說，如果把這些基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控，這就不是「典範初選」。

總統幕僚表示，從賴清德登記參選以來，網路、媒體上各種對蔡總統的不實攻擊就沒有斷過，這些不少都是賴清德熟悉的朋友，相信賴清德不會看不見，更應該公開呼籲這些朋友有所節制，而不是去指控網路上的其他支持者是「網軍」。

總統幕僚進一步表示，否則，這也跟賴清德「君子之爭」的承諾有所違背。如果賴清德連自己的承諾都無法堅持，恐怕要求其他人談承諾，也沒有什麼意義。

(中時電子報)