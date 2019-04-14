維他命B群是強身健體之物，許多人也都會定期服用保持體力，但醫師指出有一群人吃B群反而會造成反效果，甚至罹患肺癌機率大增，那就是「癮君子」們。

根據《元氣網》報導，長庚醫院江坤俊醫師在節目上就表示，抽菸的男性若是服用大量維他命B群，罹癌機率將大增。他表示這份研究是前幾年美國俄亥俄州大醫學院癌症部門的研究，報告中指出，他們找了許多癮君子，將其分為吃B群與不吃2組。與不吃的人相比，大量服用維生素B6和B12的抽菸男性，罹癌機率足足高達30至40%。

研究表示，10年間每天服用超過20毫克維他命B6的更是高出未服用者的3倍；每日服用55毫克維他命B12也高出4倍。

台灣吹起養生風，許多人對保健食品趨之若鶩，但到底對人體有沒有幫助也是一直以來的爭執點。加州大學金山分校醫學院教授林慶順長期觀察下來，表示許多保健食品並沒有確定的益處，但反而「有可能的傷害」，因此若真要保養身體，不如定期做運動，聽從醫囑調養才是上上之道。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)